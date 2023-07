Futuro da definire per gli stabili vuoti Il tema in Consiglio

Resta un rebus da completare la “mappatura“ degli stabili vuoti ancora da definire nella loro nuova funzionalità. Uno tra questi è l’ex centro anziani al primo piano dello stabile ex Gil di viale Resistenza chiuso sostanzialmente dai tempi del Covid e mai più riaperto anche per la scomparsa del suo presidente. Nel prossimo Consiglio comunale, mercoledì, il gruppo di minoranza Codogno Insieme 2.0 porrà all’attenzione della maggioranza di centrodestra il tema del futuro dei locali di fatto in disuso. Il riutilizzo degli spazi è legato a filo doppio con l’accessibilità visto che per salire al piano superiore occorre salire due rampe di scale e la previsione di un ascensore, secondo i dettami della Soprintendenza, non è fattibile. L’opposizione chiede a gran voce anche una soluzione specifica per gli anziani il cui numero in città aumenta.