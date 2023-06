Furto di dispositivi elettronici dai trattori: banda specializzata in Lomellina?

SARTIRANA LOMELLINA (Pavia)

Sono entrati di notte nell’azienda agricola ma non hanno rubato i trattori, li hanno “cannibalizzati“. I ladri, come

in precedenti occasioni

in Lomellina ai danni di altre aziende agricole, erano interessati ai costosi dispositivi elettronici installati sui mezzi. Come per le auto di lusso,

da cui vengono abilmente smontati e quindi rubati

i navigatori o altre componenti tecnologiche, così dai trattori

– che possono essere facilmente localizzati grazie

al Gps e quindi recuperati

dalle forze dell’ordine – i ladri portano via proprio i costosi dispositivi elettronici. Nell’ultimo episodio, denunciato ai carabinieri della Stazione di Sartirana Lomellina, i malviventi si sono introdotti nell’azienda di via Mede

e da 5 trattori hanno rubato altrettanti sistemi di guida automatica con le relative antenne satellitari, per un valore di circa 50mila euro.

Un colpo del tutto analogo

a quello messo a segno nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 maggio a Galliavola ai danni

di un’altra azienda agricola,

cui i ladri avevano rubato

da due trattori le antenne satellitari e i monitor del sistema di guida automatica.

E un furto identico era già stato compiuto ad aprile, sempre a ridosso di un fine settimana, tra venerdì 14

e sabato 15, in un’altra cascina sempre in Lomellina,

a Confienza, dove i ladri avevano rubato da un trattore

il sistema di guida automatica “Trimble Autopilot“, del valore di 18mila euro. Che sia la stessa banda oppure diverse gang specializzate è quello che stanno cercando di scoprire

le indagini dei carabinieri.

S.Z.