Furto di bici e monopattino Cinquantenne nei guai

Ha tranciato le catene alle quali erano assicurate una bicicletta da donna ed un monopattino e li ha rubati, rivendendo la merce poco dopo per qualche decina di euro. Un cinquantenne di nazionalità tunisina, irregolare in Italia e già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio, è stato denunciato dagli agenti della polizia locale che lo hanno identificato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona della stazione dove è avvenuto il fatto. L’indagine era partita a seguito della segnalazione di un ragazzo minorenne, il cui padre ha poi formalizzato la denuncia, che aveva fermato una pattuglia della polizia locale impegnata in un servizio serale per chiedere aiuto a seguito del furto.