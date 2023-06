Furti in cantiere edile e in azienda Raee: arrestato cinquantenne

Due furti e un arresto. I ladri si sono introdotti nella notte tra giovedì e venerdì in un cantiere edile a Mortara, lungo la Sp596, dove hanno rubato un escavatore Caterpillar, un cingolato che nuovo costa oltre 100mila euro, oltre a varie altre attrezzature usate in edilizia per un valore in fase di quantificazione ma comunque molto ingente.

Nella stessa nottata altri ladri hanno invece preso di mira un’azienda per il trattamento Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) in via Mattei, a Villanova d’Ardenghi: dopo aver manomesso l’impianto di videosorveglianza e forzato l’ingresso, hanno rubato 15 contenitori di rame rosso granulato per un peso di oltre 21 tonnellate e un valore stimato di circa 170mila euro. Su entrambi i furti indagano i carabinieri della Compagnia di Vigevano.

Per vari reati tra cui furto aggravato e ricettazione, condannato a scontare 4 anni e 9 mesi, un cinquantenne è stato arrestato dalla polizia di Stato a Pavia.

S.Z.