Lodi, 21 settembre 2020 - Ladri in azione nel fine settimana nella Bassa lodigiana. Sabato sera, poco dopo l’orario di cena, in una casa in via Garibaldi è stato consumato un furto a Fombio, a una manciata di chilometri da Codogno: i malviventi sono fuggiti portandosi via, tra le altre cose, alcuni monili.

A soli cinque chilometri di distanza, a Somaglia, invece, in un’abitazione di via Livatino, il furto è stato soltanto tentato: i ladri infatti sono scappati perché un vicino di casa è rientrato. Un arrivo provvidenziale il suo, che è bastato per convincere i ladri a desistere e a darsi alla fuga. Le indagini per risalire ai responsabili sono in corso da parte dei carabinieri.