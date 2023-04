Fuori strada rifiuta l’alcoltest Denunciato

Si schianta con l’auto contro la pensilina dei pullman e rifiuta di eseguire l’alcoltest, denunciato. L’incidente è avvenuto nella notte tra martedì e ieri a Corte Palasio. È rimasta coinvolta soltanto la Toyota Corolla condotta da un 57enne residente a Corte. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Sezione radiomobile di Lodi, l’uomo avrebbe sbandato viaggiando in direzione di Abbadia Cerreto. Poi il colpo contro una pensilina dei pullman in via Roma, tratto urbano della Provinciale 124, in località Prada.

Le cause dell’impatto restano al vaglio delle forze dell’ordine, che hanno richiesto l’esecuzione dell’alcoltest al conducente. Ma l’automobilista si è rifiutato e così è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica. Pesanti i danni al veicolo e alla pensilina. Il ferito è stato quindi accompagnato per le cure del caso all’Ospedale Maggiore di Lodi. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco lodigiani, che si sono occupati di mettere in sicurezza l’auto e la zona. Intanto i carabinieri della Compagnia di Lodi hanno eseguito i rilievi di rito.

P.A.