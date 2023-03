Fuori strada con l’auto: soccorsa una settantaquattrenne

Un incidente stradale si è verificato, ieri poco prima delle 16, lungo la strada provinciale 193 nel territorio comunale di Corno Giovine. Una 74enne ha perso il controllo della sua auto ed è finita fuori strada terminando la corsa nel fossato adiacente alla carreggiata. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del comando di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo con 2 Aps e Ag (autopompa e autogru) e i carabinieri.

I pompieri hanno provveduto ad estrarre la conducente dalla vettura e a consegnarla nelle mani del personale sanitario. La 74enne è stata trasportata in ospedale in codice giallo. I vigili del fuoco, con l’autogru, hanno recuperato la vettura e messo in sicurezza anche la sede stradale che era stata a lungo bloccata.

Lunedì sera inoltre i vigili del fuoco erano accorsi in via Tobruk a San Colombano al Lambro per una intossicazione da monossido. A rimanere coinvolta era stata una ragazza.