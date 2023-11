Fuga al posto di blocco. Bloccato e arrestato con cocaina e hascisc

Cerca di sfuggire al controllo della polizia e sperona un’auto ma viene raggiunto e arrestato. Noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato arrestato nella serata di martedì e processato per direttissima ieri, nelle aule del Tribunale di Lodi. È stato fermato, con successiva convalida del fermo, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Quando l’uomo ha visto la pattuglia che gli intimava l’alt, infatti, invece di rispettare l’ordine, si è dato alla fuga. Si è allontanato in auto, viaggiando con la compagna, a grande velocità e fino a speronare rovinosamente un’auto. Gli agenti lo hanno inseguito per il centro cittadino e sono riusciti a bloccarlo prima che qualcuno si facesse male. La donna è stata lasciata libera, perché priva di colpe, mentre per il conducente, cui è stata anche perquisita la vettura, sono iniziati i guai. Oltre all’accusa di resistenza, infatti, gli si contesta, con una denuncia a piede libero, il possesso di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. All’interno dell’auto, subito perquisita, la pattuglia ha infatti trovato più tipologie di droga, come cocaina e hascisc e materiale per il confezionamento.

Paola Arensi