Frontale nella notte, conducente dell’auto liberato dalle lamiere

Frontale tra due auto, una finisce ribaltata su un fianco nel fossato e una persona rimane incastrata nelle lamiere sulla carreggiata. L’allarme è scattato alle 23.35 quando la macchina dei soccorsi si è attivata poco distante da Lodi. Si è infatti verificato un rovinoso incidente stradale sulla strada provinciale 235. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi sono intervenuti, con autopompa e autogrù, per liberare un uomo dalla morsa delle lamiere e mettere in sicurezza la strada. Da una prima ricostruzione della dinamica, al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lodi, presenti per eseguire i rilievi di rito, si è trattato di un frontale. Una Fiat Panda si è fermata nella carreggiata, distrutta nella parte frontale, incastrando il conducente nelle lamiere. L’altra auto è finita, appoggiata su un fianco, in un fosso laterale. Feriti un uomo e una donna, entrambi di 35 anni. L’uomo che conduceva la Panda, più grave, è stato trasferito in codice rosso al San Matteo di Pavia. P.A.