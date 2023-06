Fridays for Future scende in piazza a Pavia: "Non è giusto mettere a rischio la vita per andare a scuola Fridays for Future scende in piazza a Pavia per chiedere che la città diventi a 30 kmh e che vengano potenziati i mezzi pubblici. Oggi partirà una Critical Mass per proibire il passaggio di auto nelle vicinanze delle scuole.