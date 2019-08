Massalengo, 26 agosto 2019 - Gli scappa la fresa tra le mani e si taglia seriamente sotto un braccio. Spaventoso infortunio sul lavoro a Massalengo. Un uomo di 66 anni stava fresando il proprio camion nel cortile di casa quando qualcosa è andato storto e lo strumento gli è sfuggito di mano. La lama tagliente ha così ferito seriamente a un’ascella il malcapitato che ha avuto bisogno di un ricovero immediato per le cure. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari dell’auto infermieristica e della Croce bianca di Sant’Angelo e l’elisoccorso da Bergamo per un trasporto tempestivo in ospedale.

