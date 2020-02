Lodi, 7 febbraio 2020 - Sono qui per testimoniare affetto alle famiglie coinvolte nell’incidente, da parte mia e di tutto il Governo, abbracciare chi è rimasto ferito e sostenere i nostri grandi ferrovieri". Sono le parole del ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, arrivata nel primo pomeriggio nel luogo del deragliamento. Poi la promessa del sostegno del Ministero alle indagini della Procura: "Un impegno che sarà garantito anche dalle strutture di Ferrovie dello Stato e di Rete ferroviaria italiana, che sono qui per analizzare le ragioni della tragedia". E la rassicurazione: "Continuerò a prendere il Frecciarossa, insieme a mio figlio Pietro, per tornare a casa".

Lo stesso governatore Attilio Fontana ha ribadito: "È assurdo tutto questo, sono sgomento davanti a immagini così terrificanti". Fontana si è recato anche all’ospedale di Lodi, dove sono stati ricoverati alcuni dei feriti: "Un piccolo gesto per esprimere la vicinanza della Regione. Colgo ancora una volta l’occasione per ringraziare tutti i soccorritori, in primis Areu, che sono intervenuti per aiutare i feriti che, da parte loro, mi hanno espresso parole di ringraziamento verso il personale dell’ospedale di Lodi". A Livraga anche il presidente della Provincia, Francesco Passerini: "Ringrazio gli operatori del Lodigiano per l’ottimo intervento. Ora lasciamo spazio agli inquirenti". Conferme anche dall’assessore regionale Pietro Foroni, originario di Maleo: "I nostri gruppi si sono fatti trovare pronti, sul posto sono subito arrivati 25 uomini".

Molto sconfortato il sindaco di Livraga, Giuseppe Maiocchi: "Davanti a questi drammi ti senti impotente. L’Alta velocità è una linea sicura e controllata. Mai mi sarei immaginato un possibile incidente". "Sono in contatto con il prefetto di Lodi, Marcello Cardona, che mi sta aggiornando sul grave incidente avvenuto sulla tratta dell’alta velocità", così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in una nota. "Ho sentito anche il ministro Paola De Micheli - ha aggiunto Guerini - e l’ho ringraziata, innanzitutto da lodigiano, per essersi recata immediatamente sul luogo del deragliamento appena appresa la notizia". E ha concluso: "Esprimo nuovamente il mio profondo cordoglio per le vittime e vicinanza alle loro famiglie e ai feriti e ringrazio la Procura di Lodi per il lavoro che sta svolgendo per accertare le cause di quanto accaduto".

