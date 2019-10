Lodi, 15 ottobre 2019 - Il Comune ha riaperto oggi il bando di assegnazione del Fondo anticrisi che ha visto l'attivazione, tra 2018 e 2019, di 28 percorsi di sostegno a persone in difficoltà a cui sono state attribuite 100 mensilità da 300 euro ciascuna, e che si sono poi prodigate in 4mila ore di volontariato.

"Anche quest’anno abbiamo previsto a bilancio 30mila euro per sostenere le persone colpite dalle gravi conseguenze sociali, economiche e psicologiche della crisi - spiega l’assessora alle Politiche sociali, Mariagrazia Sobacchi -. Con questa iniziativa intendiamo attuare interventi di sostegno non in una logica assistenziale, ma offrendo un aiuto economico che viene coniugato al coinvolgimento dei destinatari in iniziative di volontariato". I beneficiari, infatti, ricevono un contributo per minimo 4 mesi e lo contraccambiano effettuando piccoli servizi di pubblica utilità, "innescando - spiega palazzo Broletto - un circolo virtuoso che favorisce la partecipazione delle componenti più fragili della società alla vita comunitaria e che garantisce alle associazioni un utile supporto ai servizi svolti".

Le domande per l'accesso al Fondo Anticrisi comunale devono essere presentate ai Servizi sociali, previo appuntamento (il martedì, ore 9-12), fino al 12 novembre.