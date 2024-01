Fondi dall’Europa per lo sviluppo: "Opportunità per enti e imprese"

Digital, green, innovazione, progettazione, competitività e cultura. Queste sono state le parole più pronunciate ieri mattina alla presentazione del FESR: il fondo europeo di sviluppo regionale. Quella di Lodi è stata la seconda tappa del tour FESR 2021-2027, iniziativa con cui regione Lombardia presenta nei territori le politiche e i bandi pubblici, legati alla nuova programmazione del Fesr. Nella sala Tesi della facoltà di Medicina Veterinaria erano presenti in molti, sia il pubblico che i numerosi ospiti.

Tra quest’ultimi vi erano i rappresentanti della Giunta regionale, come l’assessore a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi e Guido Guidesi assessore a Sviluppo ed economia, che hanno evidenziato come il rapporto tra regione e Unione Europea sia qui centrale, e decisamente positiva per aumentare la competitività del territorio. "È necessario far conoscere il Fers - ha ribadito l’assessore Fermi – perché si allarghi il numero di coloro che le intercettano. Nello scorso ciclo di programmazione (FESR 14-20) nella provincia di Lodi sono stati finanziati progetti per oltre 18 milioni di euro, di cui hanno beneficiato 363 soggetti, principalmente imprese. Col nuovo ciclo di programmazione possiamo fare ancora di più. Infatti, la Programmazione 2021-2027 – che sta entrando ormai nel vivo - ha un valore complessivo di 2 miliardi di euro, il doppio di quella precedente". "In questo quadro il ruolo della Regione Lombardia sarà duplice. Oltre a portarvi a conoscenza di questa importante opportunità, infatti – ha concluso Fermi - vogliamo essere a disposizione del territorio per aiutarvi a risolvere qualsiasi problema, soprattutto quelli burocratici".

Numerosissimi poi gli altri interventi, per spiegare le possibilità di finanziamento per la crescita sostenibile del territorio lombardo, con temi come: bando brevetti, microcredito, rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali, misure investimenti sul green, e innovazione culturale. Il bando compre fino a un totale di 70% del costo totale delle spese ammesse, contributo massimo 200mila euro, con progetti dal valore di 50mila euro. Con tale bando si vuole aiutare nello sviluppo una serie molto eterogenea di progetti ammissibili: dalla digitalizzazione del patrimonio culturale a nuovi canali marketing e di comunicazione a molto altro.