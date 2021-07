Fombio (Lodi) - Furioso incendio in un capannone adibito a ricovero rifiuti, si indaga sulle cause. Nella notte tra il 26 e 27 luglio 2021, dalle 2.10 alle 5.30, una pericolosa combustione ha interessato l'area dell'azienda Linea ambiente di Fombio. Il magazzino si trova in via Alessandro Volta e I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare parecchia acqua per spegnere le fiamme. Ore intense ma alla fine il rogo è stato placato.

Ha interessato, per cause sconosciute e al vaglio dei carabinieri della compagnia di Codogno, un macchinario compattatore e alcune cataste di cartone, più rifiuti vari presenti, ma non speciali e pericolosi.

A Fombio, comunque, è presto arrivata anche Arpa (Agenzia regionale per l'ambiente) per le proprie valutazioni. Le squadre del 115 sono state inviate sia dal comando provinciale di Lodi, che dal distaccamento volontario di Casale, con due autopompe e due autobotti. Non ci sono stati feriti.