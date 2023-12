Finti poliziotti in azione. Raggirata un’anziana

Finti poliziotti raggirano un’anziana, poi fuggono con soldi e preziosi. Brutta disavventura, nel pomeriggio di mercoledì 20 dicembre, per una pensionata residente a Somaglia. Il raggiro è andato a segno alle 16 e ora i carabinieri della compagnia di Codogno stanno cercando i responsabili. È infatti probabile che la vittima, uscita di casa per commissioni, sia stata seguita mentre tornava nella propria abitazione. La donna camminava in via Da Vinci ed è stata accompagnata all’ingresso da due finti poliziotti dai modi gentili. Con una scusa i due impostori l’hanno convinta a farli entrare in casa e secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, distraendola, sarebbero poi riusciti ad arraffare gingilli e preziosi personali dal valore ancora da quantificare.