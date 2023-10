Fiera 2023, cresce l’attesa. Pronta la palazzina Vezzulli

Il 9 novembre prossimo la palazzina Vezzulli e il relativo nuovo auditorium-teatro da 135 posti a sedere sarà consegnato, pronto e nuovo di zecca: si tratta del “cuore” pulsante dell’intero comparto fieristico di viale Medaglie d’Oro interessato da una robusta riqualificazione milionaria. Il termine dei lavori sarà così puntuale per l’appuntamento della settimana successiva, il 14 e il 15 novembre quando scatterà la 232esima edizione della storica fiera agro-zootecnica. Anche la palazzina servizi, lo stabile che ospiterà la biglietteria e i locali tecnici, è pronta così come procede alacremente l’intervento per la realizzazione del maxi parcheggio esterno il cantiere con l’asfaltatura anche del vicino tratto di viale Kennedy, pieno di buche da decenni. La kermesse di metà novembre, come hanno ribadito gli organizzatori, sta già registrando il tutto esaurito in termini di presenze degli espositori.

Il costo d’ingresso è fermo a tre euro con bambini e ragazzi gratis fino ai 14 anni così come i residenti del quartiere San Biagio. Per le scolaresche invece sarà applicata una quota di un euro per ogni singolo piccolo partecipante alla visita guidata con esclusione degli accompagnatori. Venerdì mattina l’amministrazione comunale, insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti ed artigiani, ha presentato il nuovo manifesto della fiera che ogni anno, dal 2017, cambia: quest’anno, è rappresentato da una mucca Frisona su una pista d’atletica per ricordare che quest’anno Codogno è comune europeo dello sport. Un binomio che ha voluto riassumere due aspetti importanti della tradizione e del momento storico attuale. La circostanza però suscita sempre un dibattito tra chi apprezza il cambiamento e chi invece è legato al tradizionale manifesto giallo con l’uomo con il tabarro, la mucca in primo piano e il campanile della chiesa sullo sfondo disegnato da Beppo Novello. Il Comune ha sempre ribadito di non aver dimenticato l’opera del celebre disegnatore codognese trasformandola in logo registrato, ma molti vorrebbero un ritorno al recente passato. A tal punto che, a ridosso della fiera, come è avvenuto negli anni scorsi, c’è chi segretamente affigge piccoli manifesti per la città con l’uomo con il tabarro con la scritta rivendicativa "Io sono fiera di Codogno". Li vedremo anche quest’anno?