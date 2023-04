Fermato il coinquilino che da dato l’allarme. Un mistero il movente

SCALDASOLE (Pavia)

Non c’è un movente. E non è stata ancora trovata l’arma del delitto. Ma Osman Bilyhu, 31enne albanese, irregolare, da ieri è piantonato al San Matteo per il "provvedimento di fermo di indiziato di delitto" emesso dal sostituto procuratore Diletta Balduzzi per l’omicidio di Anila Ruci, la 38enne albanese trovata uccisa a coltellate mercoledì pomeriggio nella sua casa di via Piave. Oggi in ospedale ci sarà l’udienza di convalida davanti al gip, alla presenza dell’avvocato di fiducia Elierta Myftari, che ieri non ha potuto incontrare il proprio assistito, in attesa che venissero completate le pratiche della nomina al posto dell’avvocato inizialmente nominato d’ufficio.

"Non ho ancora potuto visionare il provvedimento di fermo", si limita a spiegare la legale, nominata dalla sorella di Osman Bilyhu, che abita anche lei in provincia di Pavia, confermando anche che tra il 31enne e la vittima non ci sono legami di sangue, anche se nel paese dove vivevano insieme da qualche mese si presentavano come fratello e sorella. Smentita anche una presunta disabilità psichica del 31enne, emersa dopo il delitto da voci di paese, probabilmente dovute solo al carattere un po’ chiuso e soprattutto al fatto che lo straniero non parli italiano. Il fermo, in base al comunicato diramato ieri dalla Procura di Pavia, è motivato dal "grave pericolo di fuga". Ed è stato emesso dopo che il 31enne, ascoltato giovedì non da indagato, ha confermato la versione già riferita ai primi soccorritori, ovvero "un’aggressione subita da soggetti sconosciuti con un coltello durante la quale la donna era stata uccisa e lui ferito". Le ferite riportate dal 31enne sono però risultate auto-inflitte, in base alla perizia medico legale. E le immagini di impianti di videosorveglianza visionate dai carabinieri non hanno mostrato sconosciuti che entrino o escano dalla casa del delitto.

Stefano Zanette