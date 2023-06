Ferito con un coltello a Camisano, la compagna sentita ma non indagata

Un uomo ferito con un coltello è finito in ospedale e la compagna, che quel coltello aveva in mano, è stata sentita per chiarire quanto accaduto, ma per il momento non risulta indagata. E successo domenica a Camisano dove una coppia di 27 anni, lui e 28 lei, ha litigato. La discussione è cominciata in auto prima dell’ora di pranzo e poi è ripresa in casa all’inizio del pomeriggio. Dalle parole i due sono passati ai fatti, cominciando a lanciarsi anche alcuni oggetti. A un certo punto sembra che la donna si sia sentita minacciata dal compagno e abbia preso un coltello dalla cucina per difendersi da un’eventuale aggressione. A questo punto la vicenda si fa nebulosa. Non è ancora stato chiarito se la 28enne si sia avvicinata al compagno al culmine della rabbia con l’intenzione di colpirlo, ma potrebbe anche che l’uomo, vista la donna con il coltello in mano, si sia avvicinato repentinamente per disarmarla e con questa mossa possa essersi ferito accidentalmente e in maniera involontaria con lo stesso coltello. Fatto è che il 27enne ha riportato una ferita al costato, con la lama che è penetrata nel torace fino ad arrivare a coinvolgere un polmone, sia pur marginalmente.

Sono stati chiamati i soccorsi, arrivati con auto medica e un’ambulanza che si sono occupati del ferito, trasportato poi in ospedale a Crema in codice giallo, ricoverato e tuttora sotto stretta osservazione, anche se non versa in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Crema e di Camisano che hanno ascoltato la donna e aperto un’indagine. Al vaglio la dinamica del ferimento, tuttora in accertamento. Quanto saputo è stato riferito dai carabinieri al magistrato che a breve dirà quali provvedimenti adottare nei confronti della 28enne.

