"Fatima coronà il suo sogno a Lodi Vecchio: aiutata dai volontari diventerà pasticcera"

Dal progetto nato per contrastare il divario digitale e individuare situazioni di fragilità “nasce“ una pasticcera. Una 45enne mamma di un ragazzo che ha ricevuto infatti sostegno tecnologico, è stata aiutata a realizzare un proprio sogno professionale e ha davanti un futuro da pasticcera. Tutto rientra nel progetto denominato “Im-Patto Digitale“ coordinato dalla Fondazione Comunitaria e la protagonista di questa favola moderna è una donna marocchina che vive a Lodi Vecchio. "A cambiare il corso della vita di Fatima (il nome è di fantasia) è stata la decisione di far assegnare un computer e la connessione Internet al proprio figlio, che frequenta la seconda media – spiega la Fondazione, con a capo il presidente Mauro Parazzi –. Un’insegnante della sua scuola di Lodi Vecchio si è resa conto che il ragazzo non aveva strumenti tecnologici, quindi ha proposto alla famiglia di ricevere in uso uno di quelli di Im-Patto Digitale e i genitori hanno accettato. Il progetto però va molto al di là della consegna di un pc e punta ad offrire sostegno a 360 gradi alle famiglie. Così, durante il monitoraggio che l’educatrice fa con la famiglia ogni tre mesi, la mamma le ha raccontato del suo desiderio di diventare indipendente economicamente dal marito e di fare la pasticcera. E l’operatrice ha iniziato a sostenerla". L’ha aiutata a cercare un corso che fosse adatto ai suoi desideri e alle sue competenze, poi l’ha assistita nell’iscrizione al corso di pasticceria presso il Cpia di Lodi che inizierà a settembre. P.A.