Lodi, 10 maggio 2020- Non solo esenzione dal pagamento della Tosap ma anche una occupazione del suolo pubblico più estesa, a Lodi, per le attività produttive che ne faranno richiesta, mentre la Provincia già registra un deficit di 600 mila euro di entrate. Sono alcuni degli elementi emersi questa mattina durante la video manifestazione sul futuro delle Pmi nell'emergenza Covid-19 promossa dall'Unione Artigiani.

Nell'esordio il presidente dell'Unione, Nicola Marini, ha parlato dell'"azzeramento di commesse e fatturato" e anche della discriminazione a carico di singoli artigiani che avrebbero potuto lavorare e che invece hanno ricevuto un "contributo di 600 euro sufficiente solo per l'acquisto dei presidi" e ha chiesto l'eliminazione del pagamento del modello "F24 per marzo, aprile e maggio", così come "degli acconti", mentre il segretario Mauro Sangalli ha parlato di "una burocrazia più pericolosa del Covid 19".

"Serve subito una quota di fondi a fondo perduto", ha dichiarato la senatrice di Fratelli d'Italia Daniela Santanché, in collegamento col segretario provinciale Gianmario Invernizzi. "E' giusto che sia il Paese ad indebitarsi e non i singoli cittadini" ha rimarcato il senatore Pd Alan Ferrari, mentre la segretaria provinciale Roberta Vallacchi, oltre a chiedere di far parte del tavolo aperto dalla Provincia sul tema, ha rimarcato l'impegno a destinare "200 milioni alla province più colpite". Per Guido Guidesi, deputato lodigiano della Lega, bisogna puntare a dare "soldi a comuni e appalti a km zero", tema ripreso anche da Pietro Foroni, assessore regionale al Territorio, già presidente della Provincia di Lodi, che ha sottolineato i 3 miliardi stanziati dalla Lombardia per le opere pubbliche: "Al Governo chiediamo di non procedere a riaperture per categorie ma fissando degli standard di sicurezza cui chi vuole aprire deve attenersi".

"La ripartenza ha un rischio ma è meglio che morire come artigiano sotto una campana di vetro asettica" - ha detto Oscar Fondi, segretario provinciale di Fi, col consigliere regionale Gabriele Barucco. "Servono l'istituzione della Zes, la Zona Economica Speciale, per i 10 comunui della prma zona rossa e un supporto economico ai bilanci degli enti locali" ha sottolineato Francesco Passerini (Lega), presidente della Provincia, ente che ha già registrato dall'inizio anno "minori entrate per 600 mila euro". Il vicesindaco di Lodi, Lorenzo Maggi (civica), ha invece annunciato delle novità immediate: "Domani pubblicheremo sul sito del comune un modulo con cui gli esercenti potranno chiedere l'esenzione Tosap per il periodo di lock down e fino ad agosto; al contempo, dato che sarà necessario garantire lo spazio tra le persone, raddoppieremo gli spazi pubblici disponibili, in base alle richieste pervenute; stiamo anche prevedendo a bilancio l'esenzione per la parte variabile della Tari, l'imposta sui rifiuti".