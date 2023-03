Falsi tecnici alla porta La 76enne non ci casca

Nuovo tentativo di raggiro da parte dei falsi tecnici ma, come successo lunedì a Borghetto, la vittima “istruita“ dai militari dell’Arma, durante specifici incontri anti truffa, non ci casca e il colpo sfuma. È accaduto nella tarda mattinata di ieri a Cervignano. Con la scusa dei falsi operai dell’acquedotto, malviventi hanno cercato di entrare a casa della 76enne M.D. "Chiamo i carabinieri per verificare chi siete, poi potrò farvi entrare" ha detto la donna. I due complici si sono invece dileguati. Inoltre ieri, in contemporanea, il nucleo radiomobile ha denunciato S.A., 44 enne residente provincia di Varese, fuggito all’alt alla guida di una Skoda, sulla sp 23 di Lodi, verso Massalengo. Aveva la patente sospesa: multa da 600 euro.