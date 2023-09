"Facciamo l’amore". Truffatrice in centro

"Buongiorno bell’uomo. Vieni vieni facciamo l’amore". Con questo stratagemma un pensionato codognese di 76 anni, è stato abbordato da una truffatrice mercoledì della scorsa settimana in pieno centro a Codogno. "Stavo andando in ferramenta – racconta la vittima –. Era poco prima di mezzogiorno e avevo appena parcheggiato la bicicletta in via Zoncada vicino all’angolo con via Garibaldi. Questa sconosciuta mi si è avvicinata e ha iniziato a toccarmi, abbracciarmi e dirmi “Andiamo a fare l’amore“. Mi toccava sulla pancia e sulle braccia. Io ho reagito dicendo: “Chi sei? Cosa vuoi?“ , ma ero sorpreso e confuso. Poi in un battibaleno è sparito e non sono riuscito nemmeno a capire da che parte sia fuggita. Poi sono entrato nella ferramenta e lì mi sono accorto che mi aveva rubato l’orologio. Non era di valore, ma poteva sembrarlo. Era una donna alta e robusta parlava bene italiano ma secondo me non era italiana". T.T.