Ex sindaco di Lodi assolto "Mai avuto dubbi su di lui"

"Accuse tremende e gogna pubblica". Sono dure le parole della segreteria del Pd lodigiano all’indomani della sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha prosciolto l’ex sindaco Simone Uggetti dall’ipotesi di reato di turbata libertà degli incanti per aver, secondo l’impianto accusatorio, favorito la società Sporting Lodi nell’assegnazione del bando per la gestione di due piscine scoperte, Belgiardino e Ferrabini. "Uggetti è finalmente un uomo libero, assolto dalle accuse dopo un percorso doloroso – dicono i dem –. Il Partito Democratico non può che gioire, sentimento dettato dal fatto che abbiamo sempre creduto nella correttezza, nella disinteressata abnegazione per l’amministrazione comunale, nell’impegno per il bene dei cittadini del sindaco. Rimane il rammarico per il dolore vissuto da lui e dalla sua famiglia, che nulla potrà risarcire, né le parole e la vicinanza di tutti coloro che oggi festeggiano con lui. Per questo come Pd auspichiamo che l’impossibilità di restituire a un uomo come Simone Uggetti il tempo e la vita di questi sette anni e la serenità a cui aveva diritto, sia di monito per evitare in futuro situazioni del genere e soprattutto giudizi personali affrettati da parte di chiunque".