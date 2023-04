Ex Fardeco: il futuro è tutto da scrivere

L’ex azienda chimica Chemitrust (nota anche come ex Fardeco) di via Borsa al Villaggio San Biagio di Codogno è in mano ad una società immobiliare romana. Lo scenario mutato a livello di proprietà potrebbe avere un effetto sulle sorti prossime future della maxi area dismessa di 16 mila metri quadrati, chiusa ormai dalla metà degli anni Duemila, in vendita dal 2015 a 350 mila euro e divenuta da anni terra di nessuno in preda a senzatetto, spacciatori e ragazzini in vena di incursioni tra gli edifici in disuso. La nuova proprietaria è la Reef spa con sede a Roma e il passaggio è avvenuto ormai mesi fa, almeno dal giugno dell’anno scorso.

Dalla metà del 2022, però, non ci sono stati segnali particolari da parte del nuovo acquirente: in municipio nessuno si è fatto vivo e non è stato presentato, almeno al momento, alcun progetto di rilancio. Secondo i contenuti del Piano di Governo del Territorio (Pgt), l’area è suddivisa in due ambiti: quella che si affaccia su via Griffini può essere riconvertita in direzionale, commerciale e residenziale mentre quella su via Borsa a commerciale. Alcuni giorni fa il Comune ha emanato l’ennesima ordinanza per chiedere che il perimetro della vecchia ditta, sorta agli inizi degli anni Settanta, venga messo in sicurezza (chiusura spazi, varchi, cancelli, posa di cartelli di divieto), ma l’obiettivo sembra duplice: garantire che nessuno possa più entrare nell’area dismessa ma anche far venire allo scoperto il nuovo proprietario con il quale magari confrontarsi sul futuro dell’area.

M.B.