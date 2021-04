La bomba ecologica è definitivamente e ufficialmente disinnescata. L’ormai ex maxi discarica, ubicata in località Coste Fornaci, il cui primo lotto fu aperto agli inizi degli anni novanta e che fu dismessa definitivamente nel 2012, non fa più paura. Lo certifica l’Arpa che, nei giorni scorsi, ha comunicato nero su...

La bomba ecologica è definitivamente e ufficialmente disinnescata. L’ormai ex maxi discarica, ubicata in località Coste Fornaci, il cui primo lotto fu aperto agli inizi degli anni novanta e che fu dismessa definitivamente nel 2012, non fa più paura.

Lo certifica l’Arpa che, nei giorni scorsi, ha comunicato nero su bianco il proprio nullaosta relativo alle opere di chiusura, a quattro anni dall’approvazione del progetto definitivo della messa in sicurezza del sito di conferimento di rifiuti non pericolosi. I lavori principali era stati di fatto conclusi nel mese di luglio dello scorso anno ai quali però si sono aggiunti successivamente alcuni altri interventi di piccola entità.

Nel corso degli anni l’Arpa aveva vigilato ed effettuato ben sedici sopralluoghi per accertare la corrispondenza tra le opere realizzate e il progetto esecutivo presentato. Anche le ultime valutazioni sono risultate positive come per esempio la verifica del numero di piezometri, la presenza dell’impianto di depurazione ad osmosi inversa e i pozzi di captazione del percolato così come sono stati analizzati gli elementi costruttivi del capping cioè la copertura della discarica.

"Il sito di stoccaggio di rifiuti è stato dunque recuperato secondo il progetto autorizzato – ribadisce Arpa – e non vi sono penalità ambientali sulle matrici acqua e suolo imputabili alla chiusura della discarica". "Ora la Provincia di Lodi per i prossimi 30 anni gestirà la fase di post gestione come già comunicato con l’autorizzazione integrata ambientale" ha ribadito ieri l’assessore ai lavori pubblici del comune di Casale, Alfredo Ferrari.

Mario Borra