Eventi per tutti i gusti Lodi al Sole, scatta l’estate

di Mario Borra

LODI

Tre mesi di “Lodi al sole“: decolla di nuovo la rassegna di eventi estivi che occuperà il capoluogo lodigiano in una cinquantina di serate. Dal 16 giugno al 15 settembre, dunque, il Comune di Lodi, in collaborazione con la Provincia di Lodi, la Pro Loco ed una serie di sponsor, ha messo nero su bianco un ricco calendario per tutti i gusti, musica, spettacoli, teatro, giochi, letteratura ma anche approfondimenti su diversi temi. Ieri mattina c’è stata la presentazione in Broletto della raffica di eventi alla presenza dell’assessore alle attività culturali Francesco Milanesi e dei rappresentanti di diverse altre realtà imprenditoriali ed associative che hanno dato il proprio contributo nello stilare il programma della rassegna. Si parte con il “botto“ con con cinque appuntamenti in tre giorni, di cui, il primo, il 16 giugno alle 21.30 sarà nell’Accademia Gerundia con “Le donne si spogliano e i cadaveri si spediscono“ di Dario Fo e “Un caso di vita apparente“ di Samy Fayad a cura della Compagnia Teatrale Il Pioppo. Uno degli appuntamenti clou sarà, per esempio, il 18 giugno in piazza Vittoria alla sera con lo spettacolo di Max Cavallari del vecchio duo I Fichi d’India che presenterà lo show “Fico si nasce“. Un altro evento atteso sarà il 16 luglio, sempre in piazza Vittoria alle 21.30, con “Un uomo chiamato Bob Dylan“ di Ezio Guaitamacchi con il cantautore Davide Van de Sfroos, Andrea Mirò e Brunella Boschetti a cura di Associazione 21.

Tante le zone della città coinvolte come teatri “naturali“ dei vari appuntamenti: i più gettonati saranno comunque i punti del centro storico come Piazza Vittoria, piazza Castello e il Broletto. "La manifestazione che da decenni anima l’estate lodigiana è stata pensata in questo 2023 per cercare di incontrare ogni gusto e ogni preferenza – si legge in una nota del Comune –. La musica ha un ruolo primario, ma sicuramente c’è posto per ogni espressione culturale con l’obiettivo di mantenere la propria identità per differenziarsi da altre offerte". Tutto il programma completo sarà comunque consultabile sul sito del comune di Lodi e sulle locandine affisse sul territorio.