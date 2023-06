Evasione fiscale, scoperto un cinquantenne cremasco, sequestrate 10 immobili per 5 milioni

Ha venduto novanta immobili nel Pavese senza dichiararne gli introiti. Ha incassato oltre 5 milioni omettendo di inserirli nella dichiarazione dei redditi, evitando così di pagare due milioni di tasse.

Ma la Guardia di finanza lo ha scoperto e nei guai è finito un cinquantenne cremasco, amministratore delegato di una società milanese. Negli anni 2016-2018 la sua immobiliare ha piazzato sul mercato novanta appartamenti, tutti nel Pavese, per un valore superiore ai 5 milioni.

Tuttavia nelle dichiarazioni dei redditi di quegli anni quegli introiti non compaiono. La Guardia di Finanza di Crema, coordinata dal capitano Vincenzo Ottaiani, ha verificato quanto dichiarato dall’amministratore delegato, anche con controlli effettuati dai colleghi pavesi, scoprendo l’ammanco.

Da qui l’indagine, partita lo scorso anno, che ha trovato un epilogo venerdì, quando i Finanzieri hanno sequestrato una decina di immobili della società in Val Seriana, nella Bassa Bergamasca, e pure nel Pavese per un valore che all’incirca corrisponde alle imposte non versate. I controlli dei finanzieri di Crema si sono allungati anche agli altri anni fiscali ma non sono state trovate omissioni di rilevanza penale. L’amministratore della società immobiliare, che risiede in un paese a Nord di Crema, è stato denunciato per evasione fiscale.

P.G.R.