Evade dai domiciliari Un 40enne denunciato

Viene pizzicato dopo l’evasione dai domiciliari ma spintona un carabiniere e non vuole farsi identificare, scatta una doppia denuncia. Nei guai un 40enne residente a Codogno che, dopo non essere stato trovato a casa dalla pattuglia, si è fatto scoprire poco distante dall’abitazione. L’uomo, alla vista dei militari, ha però opposto resistenza al fornire i documenti e ha spintonato un carabiniere. Alla fine le forze dell’ordine lo hanno calmato e accompagnato in caserma per le procedure del caso. E a suo carico adesso pendono due nuove denunce: la prima per evasione e la seconda per resistenza a pubblico ufficiale.

La scena per strada, piuttosto concitata, ha attirato anche l’attenzione di residenti e passanti ma, per fortuna, non si è ferito nessuno. Ora l’uomo resta a disposizione dell’autorità giudiziaria e dovrà difendersi dalle accuse davanti al giudice.

P.A.