L’amicizia nata al bar si trasforma in un’estorsione lunga dieci anni

Lodi, 3 aprile 2023 – Dalla birra insieme all’estorsione per dieci anni. È la storia del terrore che avrebbe avuto per vittima un dipendente comunale di Lodi. Dopo aver conosciuto un uomo in un bar, oggi 52enne residente nel Pavese e noto alle forze dell’ordine per diversi reati, il lodigiano avrebbe subito un’estorsione lunga dieci anni. Finché non ha retto e ha chiesto aiuto alla polizia. La squadra mobile, cui sono stati forniti gli elementi necessari a verificare l’accaduto, ha quindi svolto attività tecnica, disposta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Lodi e infine arrestato il 52enne in flagranza di reato.

Secondo la vittima, in dieci anni, l’uomo gli avrebbe estorto 20mila euro sotto minaccia di fargli del male. Fino a un recente episodio in cui, per convincerlo a continuare a pagare, gli avrebbe anche mostrato una pistola. A quel punto il lodigiano non ha più retto la situazione e ha deciso di rivolgersi alla Questura in cerca di aiuto. Dopo il fermo, l’arresto è stato convalidato, è stato avviato l’iter amministrativo per il foglio di via da Lodi, valido tre anni e l’indagato mantenuto in custodia cautelare in carcere, su decisione del giudice per le indagini preliminari.