Sant’Angelo, 9 novembre 2019 - I soliti ignoti fanno saltare il bancomat in centro, caccia alla banda. I carabinieri della stazione di Sant’Angelo e della compagnia di Lodi stanno cercando di far luce su quanto avvenuto nella notte, intorno alle 3, alla periferia di Sant’Angelo.

Nel cuore del sonno è stato avvertito un fortissimo boato. Poi si è scoperto fosse stato fatto esplodere il bancomat di piazza Caduti di Nassirya, nella galleria Le torri della zona Malpensata. Si tratta di un centro commerciale molto frequentato, annesso all’area industriale, dove c’è anche il supermercato Md market. A quell’ora, però, la zona era deserta. Per mettere in sicurezza lo sportello bancario è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento volontario locale. Ora è in corso la conta dei danni e si cercherà di dare un nome agli autori della razzia.