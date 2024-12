Esempio di impegno e dedizione. Cinque casalini benemeriti

Assegnati i premi Pusterla, iniziativa che prende il nome dalla torre simbolo della cittadina. La cerimonia di consegna, molto sentite e partecipata, si è tenuta al teatro Carlo Rossi accompagnata dall’esibizione dell’Ensemble Giovani Armonie. È stata la giunta comunale a vagliare e scegliere i nominativi segnalati e alla fine sono state cinque le personalità premiate nell’occasione. Due premi erano alla memoria. Il primo compianto premiato è stato Francesco Bassi, volontario che si è prodigato per chi viveva in situazioni di difficoltà non solo in città ma anche a fianco di Fratel Ettore, alla stazione Centrale di Milano. Riconoscimento alla memoria anche a Guido Mori, volto storico della vita politica e imprenditoriale di Casalpusterlengo.

Gli altri tre Pusterla invece sono stati consegnati a Angelo Foletti, presidente dell’Auser di Zorlesco; al cavalier Gino Beretta, per anni volto noto nella promozione dell’attività ciclistica, imprenditore del settore automobilistico, cavaliere del lavoro e Casimiro Carniti, storico presidente della sezione locale dell’Avis e attuale segretario dell’associazione culturale casalina La Rima. Due realtà, queste ultime, particolarmente attive nella cittadina.

Il teatro, per la cerimonia, si è riempito di casalini, felici di condividere questa bella parentesi natalizia che, ogni anno, veste a festa Casalpusterlengo. Oltre ai premiati e ai loro familiari, c’erano infatti le più alte autorità locali e appunto Delmiglio, che ha fatto gli onori di casa, dimostrando la gratitudine dell’amministrazione comunale verso i benemeriti e chi tiene alto l’onore della cittadina.

Paola Arensi