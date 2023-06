Escalation di furti a Massalengo Il sindaco mette in guardia Ma i residenti: è così da un anno

di Paola Arensi

Banda di ladri “insiste“ su Massalengo e il sindaco mette in guardia i cittadini. Ma c’è chi lamenta poca sicurezza e chiede più controlli e occhi elettronici. Un post sulla pagina Facebook del Comune invita i residenti a fare attenzione. Il sindaco Severino Serafini, in accordo con le forze dell’ordine, ha infatti voluto mettere in guardia chi risiede tra Massalengo e la frazione Motta Vigana, dopo l’ennesimo reato segnalato: un tentato furto avvenuto in via Salvatore Marazzina. Un residente ha però contestato la segnalazione "tardiva", spiegando che è da "almeno un anno" che vengono segnalati problemi alla Polizia locale o targhe sospette, senza che vengano adottate soluzioni.

"I soldi pubblici non vengono spesi per garantire più sicurezza, magari incrementando le telecamere", incalza il cittadino. Quindi il sindaco ha risposto direttamente: "I fatti precedentemente accaduti non sono stati dimenticati ma segnalati alle forze dell’ordine che però non danno le risultanze delle proprie indagini agli amministratori locali, non trattandosi di un atto dovuto. Ora l’avviso è stato dato proprio in accordo con le forze dell’ordine, per sensibilizzare tutti".

"Le informazioni raccolte dai cittadini o registrate dal sistema di videosorveglianza locale – continua Serafini su Facebook – non sono oggetto di indagine da parte della Polizia locale ma vengono fornite ai carabinieri o alla Questura per i successivi accertamenti".

L’attacco è occasione per ricordare quanto fatto dalla precedente Amministrazione Serafini nell’ultimo quinquennio (il sindaco è stato da poco riconfermato): "Nei miei primi cinque anni di mandato abbiamo investito molto sulla videosorveglianza e coperto la totalità dei varchi di accesso al paese scoperti, ma anche potenziato quelli già esistenti, nonché messo in comunicazione diretta la Questura con i lettori targhe. Un impegno costato più di 80mila euro – dettaglia il sindaco – Però siamo consapevoli che la videosorveglianza non basti mai e quindi lavoreremo per migliorare gli impianti rispetto all’evolversi delle tecnologie e compatibilmente con le risorse".

Severino Serafini ha quindi ricordato: "A marzo sono stato invitato su mia richiesta al Tavolo prefettizio di coordinamento per la sicurezza e l’ordine pubblico e, visti i gravi fatti accaduti, ho chiesto un maggior presidio del territorio". In merito alla richiesta dei residenti di avere un Comando di Polizia locale più "performante", Serafini replica: "Sarebbe utile, è vero, ma io più che fare concorsi pubblichi per assumere non saprei cosa fare. Ora abbiamo assunto un secondo agente. Tutti i Comandi della zona sono in gravissima difficoltà".