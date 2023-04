Erba alta in città "L’appalto spetta alla Provincia"

Erba alta, scattano le proteste con il Comune che, in attesa dell’espletamento del bando, ha messo in campo i propri operai per tamponare la situazione. In alcuni parchi cittadini (piazza Cairoli, piazza Italia, viale Resistenza) gli addetti municipali sono già arrivati, ma l’attesa per avere la ditta pronta per tutto il resto della città sta diventando oltremodo lunga. E i cittadini si stanno accorgendo che ciclabili, marciapiedi ed altre zone si stanno trasformando in “giungle“ con effetti non solo estetici. "Purtroppo la gara d’appalto triennale da 360mila euro non è gestita da noi, ma dalla centrale unica di committenza della Provincia di Lodi – spiega il sindaco Francesco Passerini –. È da gennaio che siamo in ballo e venerdì speriamo si possano aprire le buste dell’offerta “tecnica“ e aggiudicare i lavori all’impresa vincitrice". M.B.