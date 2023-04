Erba alta e strade sporche Degrado, piovono proteste

di Paola Arensi

Degrado in città, problemi dei palazzi Aler e i lavori fermi in stazione sono stati gli argomenti al centro del dibattito, giovedì sera, in Consiglio comunale. A sottoporli all’attenzione dell’aula è stata la consigliera Rosanna Montani della lista “Codogno insieme 2.0”. "Vorrei sapere se la videosorveglianza nei palazzi di viale Cairo viene utilizzata e auspico che il Comune sensibilizzi la proprietà a dare risposte ai residenti – ha incalzato –. Permangono problemi di degrado, come l’abbandono di automezzi nel perimetro, disagi per i residenti spesso difficili da comunicare e risolvere. Inoltre le famiglie numerose hanno sempre più difficoltà a reperire alloggi di edilizia pubblica". "L’impiego delle telecamere c’è – ha replicato il vicesindaco Raffaella Novati – e diversi filmati sono stati usati per indagini di polizia giudiziaria. Per i veicoli abbandonati, in sinergia con Aler, stiamo cercando di perfezionare le soluzioni. A volte nella parte antistante ci sono stati interventi risolutivi. Sul fronte dei numeri oggi abbiamo 300 appartamenti Aler, di cui 65 vuoti e 15 in ristrutturazione. Il bando chiude il 15 maggio".

Lamentele poi per le erbacce nelle strade, la loggia mercatale in condizioni pietose e molte strade del centro e non solo, spesso lordate da deiezioni canine, e altri rifiuti che rimangono per giorni. Per il Comune ha risposto l’assessore Severino Giovannini: "Le erbacce fioriscono soprattutto dove i muri sono rovinati. Nel 2022, in primavera, Asm, preposta all’igiene urbano, le ha pulite. Poi una parte l’ha fatta l’impresa del taglio del verde e l’altra l’operaio del Comune. Ma nella nuova gara triennale d’appalto, vicina all’assegnazione, abbiamo inserito 4 tagli l’anno per cordoli e marciapiedi, sull’asfalto quindi. Se poi i cittadini contribuissero, saremmo contenti". "Sulla pulizia della città – ha chiarito il presidente di Asm Andrea Negri via lettera – noi eseguiamo lo spazzamento meccanizzato con nebulizzazione, con 4 passaggi settimanali nel centro storico, mentre, nelle altre zone, una volta a settimana". Infine i lavori fermi in stazione. Il sindaco Francesco Passerini ha comunicato che "dovrebbero ripartire la prima settimana di maggio e durare un anno. Invece l’abbattimento della passarella è stato scartato dagli enti, c’è un progetto di recupero e si sta capendo come approcciare. I principi giuridici del 1921 non sono più applicabili. La passerella non è mai stata inserita nel patrimonio pubblico di Codogno e aspettiamo risposte certe sulla fattibilità di spesa su fabbricati non di proprietà".