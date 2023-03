Emergenza accoglienza Sono 375 i profughi ospitati nel Lodigiano

di Paola Arensi

Migranti in calo, nel Lodigiano, con una proiezione da quattro anni a questa parte. Diminuiscono anche i centri accoglienza. Se nel 2017 gli extracomunitari accolti in provincia di Lodi erano 1.000 e nel marzo 2019 il dato era sceso a 600, oggi gli ospiti di altri Paesi sono poco meno che dimezzati. Secondo i dati della Prefettura di Lodi, aggiornati a ieri, si contano attualmente 375 migranti in accoglienza. Queste persone sono ospitate in 28 Centri di accoglienza straordinaria provinciali. "Si tratta di strutture affidate a sei enti gestori e presenti, a macchia di leopardo, su tutto il territorio. Sono Cas medio piccoli, con una media di 2530 ospiti l’uno" precisano dalla Prefettura. Per i minori non accompagnati, al momento la Prefettura non ha invece attivi Centri di accoglienza straordinaria. Sono stati infatti pubblicati diversi bandi di gara, a partire dal 2021 ad oggi, ma sono tutti andati deserti e quindi non si sono aperte possibilità in questo senso.

I minori stranieri non accompagnati, di conseguenza, sono in carico ai Comuni, che devono farli seguire in comunità o favorirne l’affidamento. Quasi tutti questi ragazzi e bambini si trovano inseriti in realtà del capoluogo. A marzo 2019 si parlava invece di 600 migranti che, due anni prima, erano però arrivati addirittura a 1.000. All’epoca le cooperative sociali erano in difficoltà per il taglio dei contributi. Famiglia Nuova, Fuoriluoghi e Melograno e una srl (Minerva), avevano presentato alla Prefettura una richiesta di sospensione del bando per l’accoglienza dei migranti, pur continuando a garantire accoglienza. Ciò in attesa della sentenza del Tar del Lazio, che stava valutando il ricorso delle onlus lombarde contro il decreto Salvini sull’immigrazione e il bando della prefettura di Milano, che aveva ridotto sensibilmente i fondi, passando da 35 euro a 19 euro al giorno per migrante ospitato nelle strutture preposte. All’epoca i centri di accoglienza erano 37 contro i 28 attuali. Il taglio del costo dell’accoglienza dei migranti deciso dal Viminale, nel tempo, ha complicato tutto. Nel 2019 il capitolato prevedeva un costo giornaliero di 18 o al massimo 23 euro per migrante, successivamente si era passati a 34 euro.