Elezioni amministrative Dal Pd la “benedizione” alla candidata Ghidotti

di Mario Borra

C’è anche la “benedizione“ della neoconsigliera regionale Roberta Vallacchi per la compagine “Brembio Unita e Solidale“ che, giovedì sera, ha presentato ufficialmente i propri candidati, in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, in una serata a palazzo Andreani dove sono state anche elencate “pillole“ di programma elettorale. Oriana Ghidotti (nella foto), che punta allo scranno di sindaco, attualmente commissariato dopo l’addio del primo cittadino Giampietro Tonani, ha fatto da padrona di casa spiegando, ad una sala piena, dapprima i contenuti delle azioni possibili nel settore dei servizi sociali, lasciando poi parlare gli altri candidati che si sono contestualmente presentati. La lista, con una età media molto bassa, sarà composta da Francesco Cortesini, Francesco Militello, Claudio Corbellini, Marianne Fierro, Sandra Milas, Silvia Ghidotti, Roberta Scuotto, Sara Pomati, Giorgio Toffolon, Alice Orlandi.

Tra i presenti, appunto, anche la consigliera regionale nonchè segretaria provinciale uscente del Pd Vallacchi e Giuseppe Russo, segno evidente dell’appoggio del Partito Democratico alla compagine. Al momento, c’è anche un’altra lista in gioco in vista della competizione elettorale, “Riaccendiamo Brembio Insieme“ che ha candidato l’avvocato Fabio Gorla.