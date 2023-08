Effetto dei costi aumentati Opere del piano Marshall Vanno trovati 330mila euro

di Paola Arensi

Il piano “Marshall“ di Regione Lombardia, che ha previsto uno stanziamento complessivo di 3 miliardi di euro, tra il 2020 e il 2022, ha finanziato quattro interventi nel Comune di Lodi. Il primo è il rifacimento del parcheggio di piazzale Brocchieri, per cui sono stati ricevuti 150mila euro dalla Regione. Ma l’effetto dell’aumento dei costi dell’edilizia e la redazione del progetto esecutivo, hanno fatto sì che il costo lievitasse a 210mila euro: "Mancano 60mila euro che il Comune dovrà finanziare con risorse proprie" chiarisce l’assessore ai Lavori pubblici Luca Scotti. Nelle attenzioni del Comune c’è anche l’attraversamento della Roggia Molina, nella Foresta di pianura.

"In questo caso, i lavori devono essere finiti entro giugno 2026 e abbiamo ricevuto 150mila euro, ma il progetto è da 180mila euro e quindi dobbiamo finanziare 30mila euro" dettaglia l’assessore. Il terzo progetto interesserà l’attracco canoe al parco del Belgiardino, per cui la Regione ha dato 150mila euro. In tutto, però, servono 210mila euro. Anche qui, quindi, vanno finanziate 60mila euro. Infine il piano Marshall ha contribuito a finanziare la nuova rotatoria tra viale Milano e via Cadamosto, con 400mila euro. "Parliamo di un progetto da 586mila euro, di cui dobbiamo finanziare 186mila euro" chiarisce ancora Scotti. I lavori appartengono a due linee diverse, pur essendo state finanziate dallo stesso piano e devono avere diversa rendicontazione. Il parcheggio e l’attracco devono avere l’inizio lavori entro un anno dalla ricezione del contributo (per il momento non ancora ricevuto dal Comune). Per l’attraversamento della roggia e la rotatoria, invece, il termine lavori è entro giugno 2026. Ci sono infine fondi anche per rifare il parcheggio della piscina Faustina di Lodi, "prima di avere il progetto definitivo, però, l’area andrà ripulita" sottolinea l’assessore. "Per questo importante intervento abbiamo ricevuto 300mila euro, sempre nell’ambito del piano Marshall e con termine lavori a giugno 2026. Ma, per il momento, il progetto esecutivo non riusciamo a farlo, perché dobbiamo ripulire l’area da rifiuti, macerie etc. e non si sa bene chi li ha lasciati – conclude –. Per poter approfondire il discorso, l’area deve essere libera. A quel punto potremo far intervenire il geologo".