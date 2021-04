di Laura De Benedetti ‘Track it’ è il nome dell’applicativo ideato da alcuni studenti della IV D del Bassi che consente di tracciare un prodotto in fase di consegna, con un accesso differenziato a seconda del fruitore. Il cliente infatti, può, in pochi clic, consegnare e spedire un pacco, ottenendo un codice che gli consentirà di seguirlo su mappe gps e sapere se, ad esempio, è in volo su un aereo o fermo in mezzo al traffico...

‘Track it’ è il nome dell’applicativo ideato da alcuni studenti della IV D del Bassi che consente di tracciare un prodotto in fase di consegna, con un accesso differenziato a seconda del fruitore. Il cliente infatti, può, in pochi clic, consegnare e spedire un pacco, ottenendo un codice che gli consentirà di seguirlo su mappe gps e sapere se, ad esempio, è in volo su un aereo o fermo in mezzo al traffico su un furgone. Il dipendente, invece, può vedere i tragitti di consegna da effettuare nell’arco della giornata. L’imprenditore, infine, può gestire dipendenti e spedizioni. ‘Declothing’ invece traccia gli ordini di un sito di e-commerce che vende felpe, tshirt e gadget. ‘Tlovo’ ha dei semafori per far sapere se il cibo ordinato è pronto: quando l’utente conferma l’ordinazione, la mappa col percorso appare anche al corriere. Ma nella presentazione online fatta da una ventina di studenti ai propri docenti e ai tutor dell’Accademia Zucchetti, la scuola di formazione della prima software house italiana, c’erano anche gestionali dedicati ai soli corrieri o al singolo ristorante. Oggi saranno i compagni delle quinte D e E a presentare le proprie app, sviluppate in poco più di 4 mesi, per lo più in Dad. "Complimenti per la qualità raggiunta, in particolare per chi ha trovato le soluzioni non solo informatiche ma anche grafiche più accattivanti e funzionali e ha pensato anche all’inglese" ha detto Elena Ghisalberti, del team di Ricerca e sviluppo di Zucchetti. "Il Bassi è una delle tre scuole in Italia scelte dall’Accademia Zucchetti per sviluppare app – spiega Paolo Latella, docente del Bassi impegnato coi colleghi Paola Molinari, Silvia Abbà, Fabio Banderali e Annamaria Bellani –. I ragazzi hanno lavorato in gruppi di 3-4: le quarte sul delivery, le quinte sull’e-commerce, compresi pagamenti con carte di credito, cellulari e tablet. I progetti, reali, saranno utilizzati come alternanza scuola-lavoro; i migliori studenti potranno poi entrare nell’Accademia e avere un contratto in Zucchetti. Ma soprattutto è il sogno di ogni scuola avere un’azienda che possa mostrare ai ragazzi le ricadute pratiche di ciò che studiano".