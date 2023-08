È battaglia sulla passerella degradata

La consigliera comunale di opposizione Rosanna Montani (lista civica Codogno Insieme 2.0) torna alla carica sulla questione della passerella pedonale che versa in condizioni critiche ed è diventata, negli anni, quasi impraticabile. "Da tempo come gruppo consigliare sollecitiamo l’amministrazione ad intervenire in tema di manutenzione ordinaria, ripeto ordinaria. Perché è di quella che parla la convenzione in vigore dal 1920. Manutenzione ordinaria che questo sindaco e questa giunta si ostina a non voler fare" accusa Montani. La consigliera ribadisce di aver sollevato l’argomento anche ad aprile con una interrogazione ma di aver avuto risposte “ambigue“.

Il sindaco Francesco Passerini però sbotta: "Credevo che la spiegazione le fosse già stata data in Consiglio comunale ma vedo che l’obiettivo è solo quello di buttare fumo negli occhi alla gente. La convenzione è del 1920 e non spiega alcun tipo di competenza comunale seppur si dica che il Comune deve garantire il camminamento: ma cosa vuole dire 100 anni dopo? La passerella è pienamente nella proprietà di Rfi. Oggi siamo nella fase di un progetto esecutivo per riqualificare completamente la passerella con risorse di Rfi, visto che il Comune non può partecipare. E poi mi chiedo: visto che non ci sono atti di un intervento manutentivo ordinario in più di cento anni, quando Montani era al governo cittadino cosa ha fatto per la passerella? Lo sfondamento del quinto binario sarà pronto in autunno. Subito dopo interdiremo il passaggio al manufatto se necessario". M.B.