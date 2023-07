Due villette razziate L’elenco si fa lungo

La modalità è sempre la stessa: sono in due, si spacciano per tecnici del gas o dell’acquedotto oppure per venditori di aspirapolveri, suonano in pieno giorno i campanelli delle case e, se non risponde nessuno, entrano in azione. È successo ieri mattina in via Cleofe Rifaldi, dove due ladri hanno svaligiato altrettante villette. Erano le 9.30 circa quando i due sconosciuti, spacciandosi per venditori di aspirapolveri, hanno suonato il campanello di una bifamiliare. Ha risposto loro una ragazza e così i ladri hanno cambiato obiettivo, suonando il campanello della villetta vicina. Non avendo ricevuto alcuna risposta hanno scavalcato la recinzione, sfondato la porta del garage e aperto la porta blindata. Hanno messo a soqquadro il pianoterra e portato via dei preziosi. Usciti, hanno ripetuto lo schema per la villa vicina, dove sono entrati in azione approfittando dell’assenza di padre e figlio. I ladri, usando lo stesso modus operandi, stanno colpendo in tutto il Cremasco: prima a Campagnola poi a San Michele e infine a Trescore.

P.G.R.