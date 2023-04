Due rapine in pieno centro Una con lo spray

Altre due rapine in centro storico, con un 25enne aggredito con lo spray urticante e un minorenne finito al Beccaria per un precedente episodio. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pavia sono intervenuti, verso l’una di notte di domenica, in corso Strada Nuova, dov’è stato soccorso un 25enne marocchino, residente a Certosa di Pavia, rapinato del telefonino da uno sconosciuto che gli ha spruzzato sul volto dello spray urticante. La vittima è stata trasportata con l’ambulanza al Pronto soccorso del San Matteo, per fortuna senza gravi conseguenze, solo l’irritazione agli occhi e alle vie respiratorie provocata dalla sostanza urticante, dall’effetto che è poi passato dopo le cure in ospedale. I militari hanno avviato indagini sull’accaduto, raccogliendo la testimonianza della vittima, che ha descritto il rapinatore come un coetaneo, probabilmente connazionale, anche se a lui sconosciuto, e acquisendo i filmati registrati dalle telecamere degli impianti di videosorveglianza, per individuare il responsabile della rapina, entrato in azione a volto scoperto, riuscito ad allontanarsi prima che sul posto potessero arrivare le forze dell’ordine. Ieri pomeriggio la Questura di Pavia ha inoltre reso noto, con l’esito dell’arresto in flagranza di un minorenne, un precedente episodio, un’altra rapina, avvenuta sempre in centro storico la scorsa settimana. Grazie al tempestivo allarme lanciato da un passante, la pattuglia della Volante, già impegnata in un servizio di controllo in centro storico, ha intercettato il presunto responsabile, che fuggiva tentando di disfarsi del bottino, 150 euro in contanti poi restituiti alla vittima. Dopo la convalida dell’arresto è stata disposta la custodia cautelare nel carcere minorile.

S. Z.