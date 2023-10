Lodi, prima importunano una donna poi picchiano l’amico che la difende

Lodi, 17 ottobre 2023 – Ripresi da un uomo dopo aver rivolto apprezzamenti sgradevoli alla sua amica, lo aggrediscono. E scatta il daspo urbano. È l’ultimo provvedimento della Questura di Lodi al termine di accertamenti seguiti a un’aggressione del 19 agosto 2023 che, inizialmente, era parsa una comune rissa. Dalla ricostruzione successiva dei fatti, però, è emerso un quadro diverso e due mesi dopo, è arrivata la svolta.

Un uomo avrebbe difeso un’amica da due romeni lodigiani di 28 e 31 anni. I due sconosciuti hanno però poi aggredito il malcapitato nei pressi di un locale di Lodi ed è intervenuta la Polizia di Stato. Uno dei due cittadini stranieri si sarebbe rivolto alla donna con insistenti apprezzamenti e sarebbe stato redarguito dall’uomo che le era seduto accanto. Da qui, secondo quanto emerso, sarebbe nato un diverbio, poi degenerato, anche a causa dell’abuso di sostanze alcoliche.

La vicenda è stata ricostruita dagli investigatori della squadra mobile di Lodi, che hanno identificato e deferito in stato di libertà i due presunti autori dell’aggressione. Mettendoli, di fatto, davanti alle proprie responsabilità. L’attività degli investigatori ha consentito, malgrado l’assenza di telecamere in quel punto della città, l’individuazione dei due soggetti indagati, risultati già gravati da precedenti di polizia. Grazie alle testimonianze raccolte nell’immediato, è stato riconosciuto e denunciato il primo romeno. Poi altri testimoni hanno permesso di rintracciare la seconda persona. Per i due interessati sono stati inoltre emessi Daspo urbani, provvedimenti che gli vieteranno la frequentazione di bar e locali pubblici in tutta la provincia di Lodi. Ora quindi i due ragazzi dovranno difendersi dalle accuse davanti al giudice.