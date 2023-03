Due Comuni più vicini dopo il dramma della pandemia

Era stato il primo amministratore che aveva voluto, sfidando il timore del contagio, giungere ai limiti della zona rossa nel febbraio di tre anni fa per portare la propria vicinanza ai "colleghi" sindaci: il primo cittadino del Comune di Gorgonzola Angelo Stucchi (nella foto), oltre al saluto, aveva portato pure quattro forme dell’arcinoto formaggio dop per omaggiare Elia Delmiglio e Francesco Passerini, sindaci di Casale e Codogno in rappresentanza degli altri centri urbani chiusi all’interno della cintura sanitaria decisa solo alcuni giorni prima. Ieri mattina Stucchi, insieme al parroco e al capo della Polizia locale, è ritornato a Codogno e stavolta non si è dovuto fermare ad un confine immaginario ma è stato ricevuto da Passerini in municipio. Qui, dopo qualche scambio di doni, Stucchi ha invitato Passerini alla festa del gorgonzola che si tiene a settembre mentre il primo cittadino codognese ha assicurato che verrà promossa una stretta collaborazione tra i due Comuni. M.B.