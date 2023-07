Dovera, si finge la nipote nei guai e ruba 32mila euro a un’anziana: arrestata la truffatrice in taxi

Lodi, 3 luglio 2023 – Si sposta in taxi e rapina una anziana, arrestata. I carabinieri del nucleo radiomobile dei carabinieri di Lodi hanno arrestato una donna 46enne in flagranza di reato. È accusata di aver truffato una anziana a Dovera (Cremona). Avrebbe contattato telefonicamente la vittima, spacciandosi per la nipote e fingendo di avere problemi giudiziari. Il tutto chiedendo alla donna di consegnare il denaro posseduto ad una persona, che sarebbe passata a prelevarlo per portarlo in banca. È stato anche spiegato che i soldi sarebbero stati consegnati a un notaio che avrebbe poi dovuto risolvere il problema giudiziario.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la truffatrice sarebbe arrivata in zona in taxi, per poi attendere nei pressi dell’abitazione in cui poi è andata a segno la truffa. Intanto le sue anziane vittime hanno preparato e consegnato il denaro. È stato verificato che il mezzo è partito verso Milano pochi minuti dopo la razzia, quando gli anziani hanno capito di essere caduti in trappola e hanno chiamato i carabinieri.

E grazie all’aiuto ricevuto dalla centrale che gestisce i taxi e dallo stesso conducente, le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare il mezzo che, da Dovera stava andando verso Milano. Sulle tracce del taxi è quindi presto arrivata una pattuglia del nucleo radiomobile di Lodi che, tramite il coordinamento con la centrale operativa dei carabinieri di Lodi, in quei frangenti rimasta in stretto contatto con un operatore della centrale taxi, ha avuto, in tempo reale, informazioni sugli spostamenti del taxi. Il veicolo è stato quindi controllato all’imbocco dell’area di servizio di San Zenone al Lambro, lungo il tratto autostradale lodigiano.

La passeggera, una donna di origine polacca di 46 anni, domiciliata a Novara, con precedenti specifici, è quindi stata trovata in possesso di una somma di denaro in contanti pari a 32.000 euro, frutto della truffa avvenuta poco prima a Dovera ai danni degli anziani. I soldi erano ancora custoditi nello stesso cellophane legato con un nastrino.

In base a quanto accertato dai militari, la presunta truffatrice sarebbe partita da Milano in taxi, facendosi accompagnare a Dovera e una volta lì, avrebbe chiesto al tassista di attenderla pochi minuti e poi è ripartita in direzione Milano.

Acquisita la denuncia delle vittime e ricostruita la vicenda, la donna è stata arrestata nella flagranza del reato. L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lodi, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nell’abitazione del fratello dell’arrestata, a Novara. La somma è stata restituita ai proprietari.