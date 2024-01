Dissesto e strada interrotta. Crolla tetto, residenti evacuati

Crolla parzialmente il tetto di una palazzina, sei famiglie evacuate e centro del paese chiuso. Notte di disagi a Ossago Lodigiano ma, per fortuna, con una scongiurata tragedia. L’allarme è scattato alle 21.50 di lunedì in via Roma, per il dissesto statico di uno stabile disabitato. Si tratta del crollo di una porzione di tetto in laterizio e legno, copertura di un condominio composto da due piani fuori terra. "E’ uno stabile in fregio alla strada principale, datato – spiega il sindaco Luigi Granata –. Ci sono tre proprietari, ma il tetto è solo di due perché l’altra proprietà ha un appartamento al primo piano e uno nel cortile. Alcuni appartamenti sono già stati ristrutturati, ed era in programma anche il lavoro sulla copertura, ma non hanno fatto in tempo. Fortunatamente l’alloggio interessato dal crollo era vuoto". Il cedimento per fortuna non ha infatti coinvolto nessuno, ma precauzionalmente, sono stati evacuati sei diversi nuclei familiari, compresi bambini. La squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi intervenuta ha poi allertato i tecnici del Comune, che hanno valutato la staticità dell’edificio. "L’ingegnere ha quindi dato l’autorizzazione al rientro di quattro famiglie, mentre gli immobili di altre due, tra cui un nucleo di egiziani con cinque bambini, sono purtroppo al momento inagibili – precisa il sindaco Granata –. Se una famiglia ha trovato sistemazione da parenti, gli egiziani qui non hanno appoggi e così rimarranno una seconda notte in palestra, dove erano stati accolti tutti gli sfollati sul momento, mentre gli cercheremo un alloggio più confortevole". I residenti rimasti fuori potranno quindi rientrare soltanto dopo il ripristino. Il sindaco ha fatto allestire, dai volontari della protezione civile Fircb, un punto accoglienza nella palestra comunale: "Sono stati favolosi, subito pronti, così come i vigili del fuoco e i carabinieri, li ringrazio – ha ribadito –. Intanto, per garantire la riuscita delle operazioni di soccorso, la strada principale di Ossago, è stata interrotta nel punto frontale al crollo e a seguire, durante i lavori, organizzeremo un senso unico alternato".

Ci sono stati disagi, l’indomani, anche per i pendolari. Sui canali istituzionali e social è infatti arrivata la comunicazione della momentanea soppressione di alcune fermate del pullman: quella del municipio e quella di via Lodi. È invece rimasta attiva quella di via Roma, all’altezza del civico 49. Il sindaco nel pomeriggio ha spiegato:" Abbiamo emesso un’ordinanza per la chiusura di un tratto di strada, a fronte dell’edificio, non agibile. Deviamo il traffico dei pullman che passano nella strada parallela a quella principale, via Ada Negri, facendo fermate sostitutive, finché non saremo tranquilli".