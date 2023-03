Disco verde a Esselunga "Smentiti i sabotatori"

La maglietta con un “sì“ stampato sopra a forma di “esse“ di Esselunga è sostanzialmente la risposta che è arrivata ieri dal blocco dell’opposizione consiliare di Lodi all’indomani del pronunciamento del Consiglio di Stato che riabilita il piano integrato di intervento che farà nasccere il supermercato targato Caprotti sulle ceneri dei 28 mila metri quadrati dell’ex Consorzio Agrario. Ieri pomeriggio i rappresentanti delle liste di minoranza (Lega, Fratelli d’Italia, Lista Casanova, il Broletto con Maggi e gruppo misto) hanno manifestato la loro soddisfazione per l’epilogo della vicenda. "Per noi era tutto chiaro da tempo ed è solo stata sancita la bontà dell’iter che avevamo intrapreso – ha detto l’ex sindaco Sara Casanova –. Chi ha fatto ricorso è stato smentito su tutti i fronti". Per il consigliere comunale Pietro Foroni la sentenza sancisce "l’ottimo operato della giunta precedente", mentre per l’ex vicesindaco Lorenzo Maggi "i vincitori sono i cittadini di Lodi e gli sconfitti hanno un nome ed un cognome". Per il consigliere comunale Gianmario Invernizzi "i sabotatori sono stati smentiti" anche se i ritardi dell’iter hanno causato un danno alla città.