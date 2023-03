Disabile in ospedale "Meglio non in portineria"

Per il 53enne disabile codognese, il cui futuro lavorativo fino a qualche giorno fa era incerto dopo il pensionamento del suo tutor-collega di lavoro al servizio guardaroba dell’ospedale di Codogno, da lunedì la mansione cambia e l’Asst di Lodi gli ha trovato un posto in portineria. Ma il sindacato Fisi, per bocca di Gianfranco Bignamini che aveva dato voce alla mamma sollevando il caso, punta il dito sul fatto che "il 53enne rischia di essere parcheggiato seduto su una sedia per 8 ore, rischiando di sentirsi una nullità". Ieri, anche ascoltando altri colleghi del nosocomio, il sindacalista vorrebbe proporre all’azienda sanitaria un altro servizio, come per esempio il pedonaggio.

"Potrebbe fare qualche giro col carrello a portare materiale nei reparti, affiancato da uno dei tanti operatori che lavorano in questo servizio – è uno dei suggerimenti –. Si sentirebbe più utile che stare su una sedia tutto il giorno a guardare chi entra ed esce". Intanto si fa largo anche l’ipotesi di far percepire al 53enne la pensione d’invalidità.