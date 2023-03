Disabile in ospedale "È stato parcheggiato"

Solo e seduto su una sedia. Nessuna indicazione operativa all’interno dell’ospedale di Codogno nell’ipotetico nuovo settore lavorativo e dunque per il 53enne lavoratore disabile lunedì scorso è iniziata la settimana più triste. La denuncia arriva ancora dal sindacato Fisi che, in questi giorni, ha monitorato le prime fasi del nuovo corso del 53enne che, lasciato il settore del guardaroba per il pensionamento della sua collega-tutor, era stato adibito da Asst alla portineria. Ma qui non è arrivata alcuna indicazione scritta nè i dipendenti sanno come comportarsi nè che mansione fargli fare. Per tre giorni dunque il 53enne è rimasto su una sedia a far nulla. La mamma è disperata. C’è chi l’ha vista piangere dopo aver accompagnato il figlio in ospedale. "Ho monitorato la situazione e il 53enne è stato di fatto parcheggiato – attacca Gianfranco Bignamini –. Porterò il caso in Procura, il 53enne ha diritto di lavorare con dignità. Mi chiedo dove sono le istituzioni che avevano detto che si stavano interessando da tempo alla questione". M.B.