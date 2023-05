Difendersi dalle bizze del clima, summit di esperti internazionali

Inondazioni in Emilia Romagna, siccità e un’ondata di caldo record in Spagna: effetto dei cambiamenti climatici, che richiedono interventi. I maggiori esperti a livello internazionale ne hanno parlato ieri alla Scuola universitaria superiore Iuss in occasione del simposio “Climate change and sustainable development: is climate engineering a suitable way?“ organizzato dal World Commission on the ethics of scientific knowledge and technology (Comest-Unesco) e dallo Iuss, in collaborazione con il ministero dell’Università e con il Dottorato nazionale in sviluppo sostenibile e cambiamento climatico, per confrontarsi sullo stato dell’arte e sugli obiettivi delle azioni climatiche.

"Occorre tagliare le emissioni di gas serra e quindi non bruciare più combustibili fossili – ha spiegato Amedeo Santosuosso di Comest-Unesco e Iuss Pavia – oltre ad adottare altre misure come il controllo delle aree golenali e degli argini. Ma pur non producendo anidride carbonica, quella che c’è rimarrà per moltissimo tempo". E qui entra in campo l’ingegneria climatica con due soluzioni. "Si può catturare l’anidride carbonica, operazione non semplice. Oppure si possono modificare le radiazioni solari, come avviene quando erutta un vulcano e si crea una nuvola di protezione sotto la quale la temperatura è più bassa, fa più fresco. Si sta discutendo delle due soluzioni e dei rischi che si corrono".

L’Unesco ha affidato il compito a Comest, Commissione mondiale di etica della conoscenza scientifica e delle tecnologie. Ieri si è anche costituito un gruppo ad hoc sulla crisi climatica coordinato da Amedeo Santosuosso, che a settembre renderà noto un rapporto con diverse raccomandazioni che dovranno essere adottate a livello globale, ma pure da ciascuno di noi. "Sarà una chiamata alla mobilitazione generale, perché ciascuno faccia la propria parte".

M.M.